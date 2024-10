Com ataque inédito, Corinthians está escalado para duelo com Cuiabá

Ramón Díaz escalou o Corinthians para o jogo contra o Cuiabá







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 18:04 • São Paulo (SP)

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (28), às 19h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o desfalque de Yuri Alberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Ramón Díaz escalou Memphis e Talles Magno no ataque.

Além de Yuri Alberto, Ramón Díaz também não pode contar com José Martínez, também suspenso pelo acúmulo de cartões no Brasileirão. Ramón Díaz optou por escalar Raniele como primeiro volante. O Corinthians entra escalado no 4-4-2 para o confronto decisivo desta noite.

Além de Raniele, o técnico promoveu mais duas mudanças no meio de campo. Alex Santana e Igor Coronado voltam a ser titulares da equipe.

O técnico manda o Corinthians a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Alex Santana e Igor Coronado; Memphis e Talles Magno.

Talles Magno é novidade do Corinthians para duelo contra o Cuiabá (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Cuiabá

Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas do Brasileirão, o Dourado busca uma recuperação no duelo contra o Corinthians. Para isso, o técnico Bernardo Fraco escalou a equipe do Mato Grosso com: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Isidro Pitta e Clayson.

Confronto direto

Atualmente na 18ª posição, com 32 pontos, o Timão pode ultrapassar três adversários na tabela em caso de vitória na Arena Pantanal. O Dourado está na vice-lanterna, com 27 pontos, e pode se aproximar do adversário desta noite caso supere o clube alvinegro.

Ficha técnica

CUIABÁ X CORINTHIANS

31ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA-RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🏁VAR: Igor Junior Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto; Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Isidro Pitta e Clayson.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Alex Santana e Igor Coronado; Memphis e Talles Magno.