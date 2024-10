Corinthians: Raniele volta ao time titular após quatro rodadas

Raniele está no Corinthians desde o começo do ano







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 18:34 • São Paulo (SP)

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira (28) às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. Ramón Díaz promoveu a entrada de Raniele na equipe titular. O jogador não iniciava uma partida no Brasileirão desde setembro, na derrota do clube paulista por 2 a 1 contra o Botafogo.

Com ataque inédito, Corinthians está escalado para duelo com Cuiabá

Tido como titular absoluto no início do ano, Raniele perdeu espaço após as chegadas de José Martínez e Charles. Desde o duelo contra o Botafogo, o volante só atuou por sete minutos no Brasileirão, na derrota contra o São Paulo por 3 a 1 e no empate contra o Internacional, por 2 a 2.

José Martínez cumpre suspensão na competição nacional pelo acúmulo de três cartões amarelos. Com isso, Ramón Díaz resolveu dar mais uma chance ao volante do Corinthians

Raniele em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Lei do ex

A volta de Raniele será justamente contra o time que ele defendia antes do Corinthians, o Cuiabá. O jogador se transferiu ao clube paulista no início desta temporada e foi uma das primeiras contratações do Timão na gestão do presidente Augusto Melo. Neste ano, foram 49 partidas disputadas e nenhum gol marcado.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Imbróglio

Raniele é pivô de uma disputa nos bastidores entre Corinthians e Cuiabá. O Timão possui uma dívida ativa com o Dourado pela contratação de volante, em janeiro deste ano. O valor da transferência foi estabelecido em 2,5 milhões de euros, pagos em quatro parcelas. Até então, o clube alvinegro só efetuou o pagamento da primeira delas, no valor de 800 mil euros, em janeiro.

A segunda parcela, estipulada em 400 mil euros venceu no começo de agosto. O Corinthians ainda precisa efetuar o pagamento da terceira, no mesmo valor, em 400 mil, com data de vencimento para 30 de novembro. A última está prevista para julho de 2025, por 900 mil euros.

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, fez declarações fortes contestando a postura da diretoria do Corinthians. No começo do mês, o mandatário do clube do Mato Grosso declarou que o Timão está "dando um golpe no futebol brasileiro".

Decisão

Atualmente na 18ª posição, com 32 pontos, o Timão pode ultrapassar três adversários na tabela em caso de vitória na Arena Pantanal. O Dourado está na vice-lanterna, com 27 pontos, e pode se aproximar do adversário desta noite caso supere o clube alvinegro.