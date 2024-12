O Corinthians encara o Bahia nesta terça-feira (3), na Neo Química Arena, em duelo decisivo na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Memphis abriu o placar para o Timão após bela assistência de Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️Corinthians x Palmeiras: Yuri Alberto e Estêvão têm concorrência pela artilharia do Brasileirão

Aos 11 minutos de jogo, Carrillo roubou a bola e lançou Yuri Alberto. O camisa 9 fez muito bem o papel de centroavante, dominou e lançou Memphis na área. O holandês finalizou, a bola desviou e encobriu Marcos Felipe.

Yuri Alberto marcou o seu gol no final da primeira etapa. O atacante recebeu bom passe de Carillo, saiu frente a frente com Adriel, finalizou com qualidade na saída do goleiro e aumentou a vantagem do Timão na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

A dupla chegou ao 16º gol em nove jogos como titulares do ataque do clube alvinegro. Nas redes sociais, torcedores valorizaram a parceria entre Yuri Alberto e Memphis. Os torcedores corintianos exaltaram a boa fase da dupla.

A reação da torcida nas redes sociais

Decisão pela Libertadores

Em oitavo lugar na competição, com 50 pontos, o Timão pode garantir matematicamente uma vaga na próxima Libertadores ainda nesta rodada. Caso o Corinthians vença o Bahia e o Cruzeiro perca para o Palmeiras, na quarta-feira (4), no Mineirão, o clube alvinegro assegurará sua classificação para a competição continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis marcou o primeiro gol do Corinthians após passe de Yuri Alberto (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

A vaga seria um prêmio para o Timão nesta temporada. O clube lutou mais da metade do torneio contra o rebaixamento. Com sete vitórias seguidas, o Corinthians conseguiu pular da 18ª colocação para o oitavo lugar, na zona de classificação para a próxima Libertadores.