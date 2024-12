Corinthians x Bahia: saiba quanto custa o óculos usado por Depay antes do jogo

Autor de um dos gols do Corinthians no primeiro tempo contra o Bahia, Memphis Depay chamou atenção pelo óculos usado na chegada à Neo Química Arena. Antes do jogo, o atacante holandês usava o acessório que é inspirado na franquia do game "Tekken" e custa cerca de R$ 3.150 mil em um site coreano.

No Tekken, o personagem Kazuya Mishima usa o óculos, que foi lançado em setembro deste ano pelo site em parceria com a franquia de games. Segundo o "ge", o acessório é considerado um item de colecionador e pode variar de preço. O Corinthians brincou com o estilo do holandês antes do jogo.

Depay abriu o placar na Neo Química Arena aos 12 minutos do primeiro tempo após assistência de Yuri Alberto. O holandês vive boa fase no Corinthians e já marcou cinco gols, além de quatro assistências em 13 partidas pela equipe. O time paulista luta por uma vaga na Pré-Libertadores de 2025.