Nesta quinta-feira (5), a vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para quitar a dívida do estádio do Corinthians com a Caixa Econômica Federal completou uma semana no ar. O financiamento coletivo arrecadou um valor milionário nos primeiros sete dias de campanha.

Ao todo, os torcedores já doaram R$ 26 milhões. O objetivo é arrecadar R$ 700 milhões para ajudar o Corinthians a pagar a dívida que possui com a Caixa Econômica Federal referente ao estádio. As doações são feitas através do site doearenacorinthians.com.br.

O número é surpreendente, mas demonstra uma queda no número de contribuições ao decorres dos dias. Na data de estreia, os torcedores superaram os R$ 7 milhões em doações, mas, no final de semana, o valor diário não superou R$ 3 milhões.

A plataforma oferece cinco opções de doação, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. No site, é possível acompanhar quanto foi arrecadado em tempo real.

Torcida do Corinthiansestá trabalhando para quitar estádio do clube (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Quanto é necessário para abater a dívida do Corinthians?

A dívida com a Caixa Econômica Federal é estimada em R$ 700 milhões. Os valores doados na campanha de financiamento coletivo são revertidos diretamente para o pagamento deste débito, sem interferência de terceiros.

Os Gaviões da Fiel pretendem arrecadar o valor em até seis meses, tempo de duração máxima da campanha. Caso a meta seja atingida antes do prazo, a "vaquinha" será interrompida. A Neo Química Arena foi construída em 2014 para a Copa do Mundo e foi palco da abertura do torneio.