O Corinthians está classificado para a disputa da Pré-Libertadores na próxima edição da competição continental. Em sétimo lugar, com 53 pontos, o clube alvinegro não pode ser mais alcançado pelos adversários na última rodada do Brasileirão.

A vaga na Libertadores veio após uma arrancada heroica no Brasileirão. Na 29ª rodada da competição, quando empatou por 2 a 2 contra o Internacional, em Itaquera, o Timão estava na zona de rebaixamento e ocupava a 18ª colocação na tabela de classificação.

Desde então, o clube alvinegro emendou uma sequência de oito vitórias seguidas, um recorde entre todos os times desta edição do Campeonato Brasileiro. Os triunfos levaram o Corinthians até a sétima colocação a competição.

Corinthians conquistou vaga para a Libertadores (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Ramón Díaz e a reviravolta

O Timão iniciou o Brasileirão sob o comando de António Oliveira. Após um começo instável com apenas uma vitória nas primeiras 12 rodadas da competição, o português foi demitido pela direção corinthiana. Ramón Díaz foi contratado para salvar o clube alvinegro da degola.

Sob o comando do argentino, o Corinthians conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro e chegou a duas semifinais, da Copa do Brasil e Sul-Americana. O clube alvinegro foi eliminado contra o Flamengo, na competição nacional, e Racing, no torneio continental.

Na janela do meio de ano, o Corinthians investiu na contratação de nove jogadores para melhorar a equipe. Entre os atletas contratados está Memphis, jogador de renome da seleção holandesa. Outros jogadores cresceram durante a competição como Rodrigo Garro e Yuri Alberto, que atualmente é um dos artilheiros do torneio com 14 gols.

