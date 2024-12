Corinthians deve R$ 700 mil para empresa envolvida no caso VaideBet

O Corinthians detalhou suas dívidas com empresários, jogadores, fornecedores e parceiros comerciais em uma lista enviada à Justiça de São Paulo. O documento faz parte do pedido do clube para entrar no Regime Centralizado de Execuções (RCE), uma espécie de recuperação judicial que organiza uma 'fila' de pagamentos aos credores.

Ao todo, as dívidas totais com os credores somam R$ 379 milhões. Entre os valores listados, está um débito de R$ 700 mil com a empresa Rede Social Media Design LTDA, pertencente a Alex Cassundé, intermediário no patrocínio da casa de apostas VaideBet com o clube no início do ano. A diretoria ainda não se manifestou oficialmente sobre o motivo da despesa

A relação entre a empresa, Corinthians e casa de apostas é investigada pela Polícia Civil de São Paulo por possíveis irregularidades. As autoridades concluíram que Rede Social Media Design LTDA transferiu R$ 1 milhão do valor da intermediação a uma empresa laranja denominada como Neoway Soluções Integradas.

A sede da empresa tinha o endereço da residência de Edna Oliveira dos Santos, moradora de Peruíbe, no litoral paulista. A mulher, que declara nunca ter recebido o valor milionário, vive numa residência humilde e sua principal fonte de renda é o auxílio do Bolsa Família.

Após o início da investigação, a VaideBet rompeu o contrato de patrocínio com o Corinthians, em junho deste ano, alegando danos a imagem da empresa. Poucos meses depois, a casa de apostas se tornou alvo da Polícia Civil de Pernambuco que apura um esquema de lavagem de dinheiro e prendeu influenciadores, como a advogada Deolane Bezerra.

Corinthians divulgou patrocínio com a Vai de Bet em janeiro deste ano (Foto: Reprodução / X)

A relação da VaideBet com o Corinthians

Anunciado em janeiro, o acordo patrocínio da casa de apostas com o Timão pagaria o valor de R$ 360 milhões ao Corinthians em três anos, o maior contrato do Brasil. Após as investigações, a VaideBet anunciou a rescisão com o clube alvinegro.

As possíveis irregularidades no contrato geraram instabilidade política para o presidente Augusto Melo, que se tornou alvo de um pedido de impeachment no clube em decorrência do caso. Na segunda-feira (2), o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu para votar o afastamento do dirigente, mas a votação foi suspensa devido a uma liminar da Justiça de São Paulo que determinou a suspensão das investigações pela polícia.

Após a saída da patrocinadora, o Corinthians fechou um acordo com a casa de apostas Esportes da Sorte, no valor de R$ 309 milhões pelos próximos três anos. A empresa foi fundamental nas contratações de Memphis, arcando com parte do salário, e Hugo Souza, doando o valor integral para a compra de 60% dos direitos federativos junto ao Flamengo