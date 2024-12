O atacante Memphis Depay, do Corinthians, participou de um clipe com o músico MC Hariel na última quarta-feira (4), no bairro Vila Aurora, em São Paulo. O vídeo repercutiu nas redes sociais e confirmou os boatos que surgiram quando o jogador esteve com o cantor em um estúdio há cerca de um mês. Assista ao vídeo acima.

- Gravei o clipe com o homem na quebrada onde eu cresci. Pude proporcionar uma tarde de sonhos para todos os menores que vieram de onde eu vim. Dia 8, festa de Natal beneficente, e o homem já mandou o 'pataco' para comprar mais presentes. É nós, meu mano. Você é sem palavras - escreveu Hariel junto a uma foto com Memphis.

Na carreira como rapper, Memphis Depay lançou um álbum intitulado "Heavy Stepper", em 2020. A principal faixa do disco é intitulada "2 Corinthians 5:7", que, apesar de levar coincidentemente o nome do clube alvinegro, é nomeada dessa forma por conta do versículo bíblico.

