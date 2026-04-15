Corinthians vê em Diniz trunfo na Libertadores para reagir na Neo Química Arena

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (15), diante do Santa Fe, da Colômbia, pela segunda rodada da Libertadores. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Timão tenta voltar a vencer em seus domínios e tem no treinador um trunfo importante na busca pelos três pontos.

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Local em que costuma ser forte, o Timão não vence desde o dia 13 de fevereiro. O último triunfo aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, com gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu.

Para derrubar esse histórico recente ruim, o Corinthians conta com o técnico Fernando Diniz, que soma números importantes quando o assunto é Libertadores.

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Fernando Diniz acumula uma sequência invicta expressiva na Libertadores, somando 15 partidas sem derrota. No período, são 10 vitórias e cinco empates, com aproveitamento de 77,8%. As equipes comandadas pelo treinador marcaram 26 gols e sofreram 12, evidenciando equilíbrio entre desempenho ofensivo e solidez defensiva.

A série inclui jogos à frente do Fluminense e também o início de sua trajetória no Corinthians, com vitória sobre o Platense fora de casa, na rodada de estreia pelo clube. O resultado ampliou a marca positiva do técnico na competição continental.

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Fernando Diniz foi campeão da Libertadores pelo Fluminense (Foto: Divulgação/CONMEBOL)

Sequência invicta:

15 jogos 10V - 5E 77.8% aproveitamento 26 gols 12 gols sofridos

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Jogos sem perder:

Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal Argentinos Jrs 1 x 1 Fluminense Fluminense 2 x 0 Argentinos Jrs Fluminense 2 x 0 Olimpia Olimpia 1 x 3 Fluminense Fluminense 2 x 2 Internacional Internacional 1 x 2 Fluminense Boca Juniors 1 x 2 Fluminense Alianza Lima 1 x 1 Fluminense Fluminense 2 x 1 Colo-Colo Cerro Porteño 0 x 0 Fluminense Colo-Colo 0 x 1 Fluminense Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño Fluminense 3 x 2 Alianza Lima Corinthians 2 x 0 Platense

Números gerais de Diniz na Libertadores

Fernando Diniz acumula números consistentes na Libertadores ao longo de sua carreira. Em 26 partidas disputadas, o treinador soma 16 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, alcançando 69,2% de aproveitamento.

Além do desempenho positivo em resultados, as equipes comandadas por Diniz também se destacam pelo equilíbrio. Ao todo, foram 49 gols marcados e 26 sofridos, refletindo uma proposta ofensiva aliada a uma organização defensiva sólida na competição continental.

Fernando Diniz na Libertadores:

26 jogos 16V - 6E - 4D 69.2% aproveitamento 49 gols 26 gols sofridos

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