Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 10:59 • São Paulo (SP)

Mesmo classificado para as semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians deve acionar a CBF contra o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Responsável por conduzir o duelo do Timão contra o Juventude, pela volta das quartas, o carioca se envolveu em polêmicas ao longo da partida.

A tendência é que o próprio presidente do clube paulista, Augusto Melo, entre em contato com a entidade por telefone. O mandatário espera falar diretamente com Ednaldo Rodrigues, presidente da confederação, para reclamar e pedir que Wagner esteja no apito em jogos da equipe.

👀 O QUE ACONTECEU?

Ainda na primeira etapa, com o placar agregado empatado, o Juventude balançou as redes duas vezes. Primeiro, em lance com o goleiro Hugo Souza, Lucas Barbosa tirou a bola das mãos do goleiro e marcou, mas Wagner Magalhães anulou o gol após revisão no VAR. Minutos depois, Fagner foi empurrado por Zé Marcos em gol contra do próprio Hugo, mas o tento foi validado para reclamação dos jogadores e da torcida presente na Neo Química Arena.

A bronca do Corinthians com o árbitro é antiga. Também na Copa do Brasil, mas na final de 2018, contra o Cruzeiro, os problemas entre as partes tiveram início. Com o empate em 1 a 1 no placar somado, Pedrinho acertou um lindo chute de longe e encobriu Fábio, marcando o que seria o gol do título alvinegro. Porém, após consulta ao vídeo, Wagner anulou o gol por falta de Jadson em Dedé na origem da jogada. O Timão reclama da cena feita pelo zagueiro cruzeirense, que foi tocado no peito e colocou a mão no rosto, conseguindo a anulação e rendendo amarelo ao meio-campista.

✅ A VAGA VEIO

Mesmo com as polêmicas, a equipe comandada por Ramón Díaz buscou a vaga na semifinal ao marcar duas vezes já no último terço do segundo tempo, vencendo por 3 a 1 (4 a 3 no agregado). Agora, aguarda o vencedor de Flamengo e Bahia - os cariocas têm vantagem mínima - para saber quem será seu adversário na busca por um lugar na decisão.