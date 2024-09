Comentaristas de arbitragem cravam erro em lance capital de Corinthians x Juventude

Ex-árbitros discordaram de decisão de Wagner Magalhães em Corinthians x Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 05:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Corinthians e Juventude foi marcado por algumas polêmicas de arbitragem. No primeiro tempo, dois lances de gol do time gaúcho tiveram intervenção do VAR, um anulado e outro validado. Para os comentaristas de arbitragem Paulo César de Oliveira, Renata Ruel e Nadine Basttos, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães errou ao confirmar o gol no segundo lance.

- Não houve falta no Hugo, pois o goleiro do Corinthians solta a bola antes do contato do adversário. No entanto, vejo o lance faltoso do jogador do Juventude em cima do Fagner. O VAR interviu para a anulação, mas o árbitro manteve a decisão de gol de forma equivocada - analisou Renata Ruel, da ESPN.

- Zé Marcos empurra o Fagner com as duas mãos, e a bola já estava em jogo. A falta deveria ser marcada e o gol anulado - comentou Nadine Basttos, do SBT.

- É um lance muito claro, é uma falta. Eles estão disputando o espaço no primeiro momento, mas depois que a bola viaja, tem a ação do Zé Marcos no peito do Fagner. É a questão de causar impacto, ele empurra o Fagner com força para derrubar. Ao ver a imagem bastavam 10 segundos para ele voltar e mudar a decisão de campo - disse Paulo César de Oliveira, da Globo.

Com bola rolando, o Corinthians venceu o Juventude por 3 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Romero, André Ramalho e Zé Marcos, contra, marcaram para o time paulista. No jogo de ida, a equipe gáucha havia vencido por 2 a 1.