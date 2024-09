Corinthians comete erro na divulgação do contrato de Memphis Depay; entenda

Menphis Depay posa com a camisa do Corinthians ao lado do dirigente Fabinho Soldado (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 10:52 • São Paulo (SP)

O tempo de contrato de Memphis Depay com o Corinthians será menor que o anunciado. Segundo informações do portal "Meu Timão", por um erro de comunicação, o clube divulgou que o vínculo inicial iria até dezembro de 2026. No entanto, a data correta é julho de 2026.

O motivo de Memphis assinar até julho é por conta das diferenças do calendário europeu com o sul-americano. No Velho Continente, a temporada se encerra em julho, e o atacante pretende retornar à elite do futebol no futuro.

Nona contratação do Corinthians, o jogador estava livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid, da Espanha, e chega sem custos ao clube paulista. O Timão deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões entre salários, bônus e luvas, que serão diluídos no período do acordo.

Apesar de estar registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Depay não estará à disposição da comissão técnica para a Copa do Brasil. O prazo de inscrição de novos nomes na competição encerrou na última segunda-feira (9) às 23h59, e o Timão não conseguiu emitir a documentação do atleta a tempo.

Ainda não há uma data oficial para a estreia do holandês com a camisa alvinegra. O atleta, no entanto, precisará ser avaliado fisicamente para ver suas condições para entrar em campo.

