Corinthians marca nos acréscimos e elimina o Juventude da Copa do Brasil

André Ramalho comemora o gol da classificação do Corinthians







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por João Marcos • Publicada em 11/09/2024 - 23:20 • São Paulo (SP) • Atualizada em 12/09/2024 - 00:21

O Corinthians derrotou o Juventude por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Romero, Zé Marcos (contra) e André Ramalho marcaram para os mandantes, enquanto o goleiro Hugo Souza, contra, anotou o único tento dos visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Ramón Díaz continua em busca do título. Agora, o Timão aguarda o resultado do duelo Flamengo x Bahia para conhecer o próximo adversário. As semifinais estão previstas pela CBF para as datas-base de 2 e 17 de outubro.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado pela tensão e quantidade elevada de faltas. Após os primeiros minutos, o Timão aumentou o ritmo e começou a pressionar o adversário, que passou a abusar dos lançamentos. Aos 28 minutos, Romero aproveitou passe de Talles Magno para bater cruzado e abrir o placar.

Em desvantagem, o time comandado por Jair Ventura respondeu na sequência e igualou com Lucas Barbosa, mas o gol foi anulado pela arbitragem, após a revisão no VAR.

Minutos depois, Zé Marcos aproveitou o escanteio cobrado por Alan Ruschel e igualou, de cabeça. Depois de quase cinco minutos de revisão para analisar se Fagner havia sofrido falta na origem do lance, Wagner Ribeiro Magalhães confirmou o tento.

Rodrigo Garro comemora o segundo gol do Corinthians

Os 45 minutos finais foram de domínio do Corinthians. O mandante controlou a posse de bola, encurralou o adversário e pressionou a meta defendida por Gabriel, que fez defesas decisivas. Aos 36 minutos, a soberania foi recompensada. Rodrigo Garro bateu de fora da área, a bola pegou efeito e foi espalmada pelo goleiro. Na disputa pelo rebote, Zé Marcos empurrou contra a própria meta.

Nos acréscimos, com a cara do Corinthians e no apagar das luzes, André Ramalho ganhou a disputa na área contra os zagueiros adversários e marcou, de cabeça, o gol que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Depay na Neo Química Arena

Antes do confronto, Memphis Depay foi apresentado à torcida do Corinthians presente na Neo Química Arena. O atacante holandês entrou em campo acompanhado de Augusto Melo, o presidente do clube paulista, e Fabinho Soldado, executivo de futebol.

O jogador vestirá a camisa 94 do Timão, ano de nascimento dele. Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Depay está à disposição da comissão técnica para o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

(Foto: José Manoel Idalgo / Corinthians)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 1 JUVENTUDE

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de setembro de 2024, às 21h.

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães.

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Alessandro Álvaro Rocha de Matos.

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

⚽ Gols: Romero, aos 29, e Hugo Souza, contra, aos 41 do 1º tempo; Zé Marcos, contra, aos 36, e André Ramalho, aos 52 do 2º tempo.

ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner (Léo Maná), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Coronado), Charles (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno (Giovane) e Yuri Alberto.

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Danilo, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo e Oyama (Lucas Freitas); Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Jadson e Erick (Ewerthon/Marcelinho); Carrillo (Edson Carioca).