12/09/2024

Provocado pelo time do Corinthians, na eliminação do Juventude, nas quartas de final da Copa do Brasil, Jair Ventura minimizou as provocações dos corintianos, que repetiram a dancinha do treinador. O time gaúcho sofreu o gol da eliminação no último minuto da partida e acabou superado pelo Timão, por 3 a 1.

– Quem dança é quem ganha, eles ganharam. Parabéns pro Corinthians. - disse Jair Ventura, em entrevista coletiva.

Visivelmente incomodado com o resultado, o técnico rebateu questionamentos sobre a sequência do Juve na temporada, ressaltando o feito de ter conduzido a equipe até as quartas da competição.

- Por que o corte só do Brasileiro? A gente estava disputando até hoje duas competições. Prioridade eram as duas competições. A gente não passou. Aí se você só pegar os cortes das piores coisas né? Quantas vezes a gente chegou numas quartas da Copa do Brasil? Não sabe? São três, estou tentando te ajudar. Você pegou o corte que você quer. Eu vou pegar o corte das coisas boas também – concluiu o treinador.

Em campo, o Corinthians abriu o placar com Romero, mas viu Hugo Souza, em lance polêmico envolvendo a arbitragem, marcar contra a própria meta. Quando a partida caminhava para os pênaltis, André Ramalho fez 3 a 1 e garantiu a classificação.

Com o resultado, a equipe comandada por Ramón Díaz continua em busca do título. Agora, o Timão aguarda o resultado do duelo entre Flamengo e Bahia para conhecer o próximo adversário. As semifinais estão previstas pela CBF para as datas-base de 2 e 17 de outubro.