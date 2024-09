Classificação na Copa do Brasil cria dúvida no Corinthians para sequência da temporada

Jogadores do Corinthians comemoram o gol salvador de André Ramalho, nos acréscimos do jogo contra o Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por João Marcos • Publicada em 12/09/2024 - 05:20 • São Paulo (SP)

A classificação heroica à semifinal da Copa do Brasil pode modificar o planejamento do Corinthians nesta reta final de temporada. Apesar da comissão técnica deixar claro que a prioridade é evitar o descenso no Campeonato Brasileiro, a vitória na última quarta-feira (12) deixa a equipe a quatro partidas de uma vaga na Copa Libertadores.

Uma iminente participação na principal competição de clubes da América do Sul é um claro sinal da ascensão do Corinthians, que além de mostrar evolução em campo, reformulou o elenco nesta janela de transferências.

Ao todo, o Corinthians realizou nove contratações, com a maioria delas ganhando protagonismo no time titular. Caso do zagueiro André Ramalho, nome da classificação após marcar o gol decisivo nos acréscimos do confronto.

- Estamos no Corinthians. É o maior time do Brasil e precisamos brigar por tudo. A prioridade é o Brasileirão, mas quando você vai passando e o grupo vai ganhando confiança, precisa brigar por tudo - disse Emiliano Díaz, assistente de Ramón Díaz

A fala do auxiliar, embora comedida, deixa pistas da intenção da comissão técnica para o restante da temporada - e que vai ao encontro da expectativa criada pela torcida nos últimos dias, quando se iniciaram as negociações com Memphis Depay e André Carrillo: a de que o Corinthians volte a conquistar um título depois de cinco anos (o último foi o Paulistão de 2019).

Jogadores do Corinthians comemoram a classificação às semifinais da Copa do Brasil junto com a torcida (Foto: Alan Morici/AGIF)

Além da Copa do Brasil, outro título possível é a Copa Sul-Americana. O Timão está nas quartas de final e encara o Fortaleza, um dos líderes do Brasileirão, um indicativo da dificuldade que o clube enfrentará no torneio continental. Ainda assim, os jogadores parecem ter comprado a ideia da comissão técnica de que é possível ir além da luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

- Desde o início, quando cheguei aqui, se falava muito dessa garra corintiana e acho que estou bem-adaptado. (...) Vamos seguir trabalhando para alcançar muito mais. (...) Agora é seguir trabalhando que tem muita coisa boa por vir - disse André Ramalho, o herói da classificação corintiana, após o jogo.

A classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, com gol nos acréscimos e diante de todo o contexto do clube (dívidas, crise política e seca de títulos), seria marcante por si só. Com as falas da comissão técnica e dos jogadores, no entanto, a vitória diante do Juventude passa a representar a possibilidade real de uma conquista que lave a alma do torcedor que, nos últimos anos, foi mais sofredor do que gostaria.