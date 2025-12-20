Chegada do Corinthians ao Rio de Janeiro tem sinalizadores e turistas surpresos

O Corinthians foi recebido com festa da torcida em sua chegada ao Rio de Janeiro. O elenco veio a capital fluminense na tarde deste sábado (20), e transformou a entrada do Hotel Windsor Barra em uma espécie de Neo Química Arena.

Centenas de torcedores se reuniram para receber o Timão com gritos de torcida e sinalizadores. Hóspedes estrangeiros estranharam a movimentação e foram vistos gravando a recepção da Fiel aos jogadores.

O Corinthians enfrenta o Vasco neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. Na ida, em São Paulo, as equipes empataram em 0 a 0, e o campeão está em aberto, como se fosse uma partida única: quem vencer leva, em caso de novo placar igual, a definição será nas penalidades.

Os jogadores foram recebidos com apoio. Em certo momento, a reportagem do Lance! flagrou torcedores passando mensagem de carinho para Memphis, que dentro do ônibus, acenou aos presentes no local.

Memphis foi um dos jogadores mais aclamados pela Fiel (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Continuação da festa

Horas antes, ainda em São Paulo, os jogadores tiveram contato com torcedores que aguardavam o final do treino na porta do CT Dr. Joaquim Grava. Organizado pela Gaviões da Fiel, a manifestação contou com centenas de torcedores.

Os atletas chegaram a conversar com os apoiadores. Nas redes sociais, Romero compartilhou imagens da festa em suas redes sociais com a legenda: 'Buscaremos o título por vocês'.

Essa é a oitava final de Copa do Brasil na história do Corinthians. O clube alvinegro levantou o troféu em 1995, 2002 e 2009. A equipe bateu na trave nos últimos anos, com um vice-campeonato em 2022, e duas derrotas nas semifinais, em 2023 e 2024.