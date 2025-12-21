Vasco e Corinthians fazem neste domingo (21), a partir das 18h (de Brasília) a grande final da Copa do Brasil. O Maracanã lotado vai receber o jogo que encerra a temporada do futebol brasileiro e que dará ao grande campeão um título nacional, uma vaga na Libertadores e R$ 77 milhões na conta.

Após o empate por 0 a 0 no primeiro jogo, disputado na Neo Química Arena na quarta-feira (17), Vasco e Corinthians precisam de vitória simples para ficar com o título. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

A expectativa, claro, é de casa cheia. Ao todo, 70 mil ingressos foram colocados à venda, dos quais quatro mil para os corintianos.

Prováveis escalações de Vasco e Corinthians

A menos que apareça uma surpresa de última hora, os técnicos Fernando Diniz e Dorival Júnior deverão repetir as formações do jogo de ida da final da Copa do Brasil.

Assim, a provável escalação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Andrés Gómez e Rayan.

O Corinthians, por sua vez, deverá ir para o jogo com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Arbitragem

A final da Copa do Brasil terá arbitragem de Wilton Pereira Sampaio (GO). Ele será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR). Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) ficará responsável pelo VAR. Paulo Cesar Zanovelli (MG) foi escalado pela CBF como 4º árbitro.

Segurança

A partida entre Vasco e Corinthians foi classificada como de "risco máximo" pelas autoridades de segurança do Rio — vale lembrar que reuniões para debater a operação dos jogos acontecem regularmente.

Por causa disso, um forte esquema de segurança está sendo preparado. Ao todo, mais de 1.700 agentes irão atuar no estádio e arredores.

Onde assistir

Vasco x Corinthians terá transmissão da TV Globo, do SporTV, do Premiere, da GE TV e do Prime Video

