O elenco do Corinthians deixou o CT Joaquim Grava neste sábado (20) rumo ao Rio de Janeiro sob forte apoio da torcida. A equipe disputa a final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama neste domingo (21), no Maracanã.

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do clube, organizou o encontro no CT por meio das redes sociais. O público começou a chegar por volta das 12h. Entre crianças, adultos e pessoas mais velhas, os cânticos de apoio foram intensos.

A torcida corinthiana pediu a conquista do título para que a "zica" chegasse ao fim. Além disso, reforçou que, com demonstração de raça em campo, o elenco jamais seria abandonado.

Cânticos tradicionais como "Bando de Loucos" e "Poropopó", além de provocações aos rivais, incluindo o Vasco da Gama, adversário da decisão, também ecoaram no local.

O apoio seguiu por quase toda a Rodovia Parque, até o ônibus acessar a Rodovia Ayrton Senna. Alguns torcedores acompanharam o trajeto de carro, com buzinas e bandeiras.

O destino foi o Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde a delegação vai embacar para o Rio de Janeiro ainda nesta tarde.

Confiança da Fiel torcida no Corinthians

O primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0 e, apesar de o placar não ter sido o esperado para os torcedores, a confiança segue intacta. A torcedora Juliana Pires, de 34 anos, que esteve no CT Dr. Joaquim Grava para apoiar o elenco, mostrou otimismo por uma vitória.

— Apoio nunca vai faltar e nunca faltou para eles e para qualquer um que venha jogar no Corinthians. Eu espero que eles façam o jogo da vida, coloquem a vida deles em campo, toda a nossa vida em campo, e a gente vai apoiar sempre. Com certeza, eles vão sentir essa energia — disse Juliana ao LANCE!.

— Bom, confesso (resultado) que fiquei meio frustrada no primeiro jogo. Eu esperei bem mais do Corinthians, porém havia aquela questão dos jogadores pendurados, então foi meio complicado também eles entrarem muito para pressionar. O Diniz sabe jogar saindo, então foi meio complicado — completou.

Juliana ainda relembrou a boa atuação do Corinthians no Mineirão, diante do Cruzeiro, quando a equipe fez uma partida consistente e venceu o confronto.

— Agora, é jogar como jogaram contra o Cruzeiro, no Mineirão, um jogo inteligente. Vai ser um jogo inteligente, porque espaço o Vasco vai dar, com certeza, para o Corinthians fazer gol lá — finalizou.

Veja abaixo mais fotos:

Torcida do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ LANCE!)

