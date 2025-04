Corinthians tem valores milionários a receber de outros clubes; veja lista

Com uma dívida avaliada em R$ 2,5 bilhões, o Corinthians entregou um documento com o balanço financeiro de 2024 aos órgãos fiscalizadores do clube. O levantamento indicou que a venda de jogadores foi a maior receita do Timão no ano.

Segundo apuração do "Meu Timão", o Corinthians arrecadou R$ 338 milhões com a saída de atletas, mas ainda aguarda o recebimento de uma quantia considerável. Segundo o balanço financeiro, o clube alvinegro espera R$ 164,3 milhões.

Entre os valores a receber, estão dívidas referentes a jogadores negociados diretamente pelo Corinthians com outros clubes, como Wesley e Róger Guedes, que deixaram o clube nos últimos anos. Há também valores ligados ao mecanismo de solidariedade, caso de Malcom, revelado pelo clube em 2014, que atua fora do país há uma década.

Alguns acordos envolvem rivais nacionais como Vasco da Gama, Sport e Atlético Mineiro, que contrataram atletas do Corinthians na última década. O Cuiabá, pivô de conflitos nos bastidores com o Timão pela dívida referente a Raniele, também está na lista por uma dívida de R$ 361 mil na contratação de Marquinhos.

Fausto Vera deixou o Timão para atuar no Atlético Mineiro (Foto: Atlético)

Lista de clubes com dívidas com o Corinthians