Corinthians aposta em trunfos para fechar com Tite

Tite é a bola da vez no Corinthians. O clube alvinegro segue em busca de um novo treinador desde que demitiu Ramón Díaz, na última quinta-feira (17), após derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena. O Timão conta com alguns trunfos para convencer o ex-técnico a retornar ao Parque São Jorge.

Idolatria

Multicampeão pelo clube alvinegro, Tite não trabalha desde que deixou o Flamengo, em setembro de 2024. Após seis anos na Seleção Brasileira, não conseguiu resultados expressivos com o selecionado nacional, nem no clube da Gávea, e a posição de melhor treinador brasileiro, que o acompanhou na última década, é cada vez mais contestado. A idolatria no Corinthians pode ser um período de calmaria nos últimos anos turbulentos do técnico.

O treinador comandou o Corinthians em três passagens: entre 2004 e 2005, de 2010 a 2013, e de 2015 a 2016. No total, foram 378 jogos, com 62% de aproveitamento e seis títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), um Campeonato Paulista (2013), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes da Fifa (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Corinthians busca a contratação de Tite (Foto: Agência Corinthians)

Boa relação

A relação entre Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e Tite também é um fator positivo para o retorno do treinador. Os dois trabalharam juntos no Flamengo, em 2023, no primeiro ano do treinador no clube carioca.

O dirigente do Corinthians sempre foi respaldado por Tite na época de Flamengo. Na época, Fabinho Soldado chegou a declarar em entrevista ao "ge" que se entendia com o treinador "através do olhar". Do outro lado, o gaúcho também sempre fazia questão de elogiá-lo publicamente nas entrevistas coletivas.

Pressa

Maior objetivo do Corinthians no momento, Tite deve se reunir com a diretoria ainda nesta semana. Augusto Melo, presidente do Timão, retornou de viagem com a família nesta segunda-feira (21) e deve participar, ao lado de Fabinho Soldado, nas buscas pelo novo técnico.

A intenção da diretoria do Timão é acertar a contratação de um novo comandante para o duelo contra o Racing, do Uruguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida será na quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.