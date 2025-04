Vaquinha do Corinthians quita 85ª parcela; veja como está a dívida

A Gaviões da Fiel anunciou que a campanha para quitar a dívida do estádio do Corinthians com a Caixa Econômica Federal atingiu o pagamento da 85ª parcela. A amortização do valor total segue sendo feita diariamente, conforme a arrecadação do financiamento coletivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O pagamento foi feito na segunda-feira (21) e divulgado nas redes sociais da organizada. A 85ª parcela foi quitada em R$ 14.806,57. O valor é quantia inferior à registrada nas últimas semanas, quando a campanha registrou um aumento significativo nas contribuições. A arrecadação total da campanha "Doe Arena Corinthians" chegou a R$ 39.975.493,09.

A iniciativa busca faturar R$ 700 milhões até maio, prazo final estabelecido pelo banco estatal para quitar a dívida do estádio. Ainda faltam R$ 660.024.506,91 para atingir a meta, e as doações podem ser feitas pelo site doearenacorinthians.com.br.

continua após a publicidade

Campanha visa pagar dívida de estádio do Corinthians (Foto: Bruno Granja)

Confira o valor das parcelas da Vaquinha do Corinthians