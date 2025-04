Talles Magno tem alta médica, mas segue como desfalque no Corinthians

Talles Magno recebeu alta e deixou o hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo após ficar internado por cinco dias para tratar um quadro de pneumonia. O atacante do Corinthians apresentou melhora na manhã desta segunda-feira (21), e a tarde, foi liberado pelos médicos para seguir a recuperação em casa.

Internado com um quadro de pneumonia após atuar com febre de 38,8ºC na derrota por 2 a 0 contra o Fluminense na última quarta-feira (16), Talles Magno chegou a receber soro no vestiário, mas esteve em campo por 25 minutos. O atacante foi internado após a partida e chegou a ser encaminhado para a UTI.

Apesar do quadro de melhora, o jogador segue com sintomas e sem previsão para retornar aos treinos junto ao elenco. Talles Magno permanecerá ao lado de seus familiares e é praticamente um desfalque certo para o confronto contra o Racing, do Uruguai, na quinta-feira (24), pela Sul-Americana, na Neo Química Arena.

Talles Magno recebeu alta após internação por um quadro de pneumonia (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Busca por vaga

Talles Magno é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada com cinco gols, atrás apenas de Yuri Alberto com oito. O atacante perdeu espaço com Ramón Díaz nas últimas partidas e foi muitas vezes preterido para a escalação de Romero no lugar de Rodrigo Garro, que segue se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Recentemente, o jogador renovou contrato de empréstimo com o Timão até o fim desta temporada.

O Timão volta a entrar em campo na quinta-feira (24), contra o Racing, do Uruguai. No domingo (27), o Corinthians encara o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.