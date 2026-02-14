Corinthians acerta a contratação de Zé Antônio, promessa do Santa Cruz
Zagueiro de 17 anos chega por empréstimo
O Corinthians acertou a contratação do zagueiro Zé Antônio, que pertence ao Santa Cruz, por empréstimo de uma temporada. O jogador tem 17 anos e chega inicialmente para integrar a equipe Sub-20 do Timão.
Segundo informações divulgadas pelo clube pernambucano, a negociação não envolve a transferência dos direitos econômicos, que permanecem vinculados ao Santa Cruz. Ao final do período de empréstimo, o atleta poderá ser negociado em definitivo ou retornar ao Arruda.
— O Santa Cruz Futebol Clube informa que o zagueiro Zé Antônio, cria da #BaseCoral e integrante da equipe Sub-20, foi emprestado ao Corinthians por um ano, sem cessão de direitos econômicos, que seguem reservados ao Clube. Ao final do período de empréstimo será realizada a negociação dos direitos econômicos ou o retorno do atleta ao Arruda — disse o clube.
Revelado pelo Santa, Zé Antônio iniciou a formação no Sub-17 em 2024 e permaneceu na categoria durante parte da temporada seguinte, antes de ser promovido ao Sub-20. Em 2026, o zagueiro atuou como titular na Copinha, competição em que a equipe coral disputou três partidas e foi eliminada ainda na primeira fase. O atleta nasceu em 2008.
Competições da base do Corinthians
A primeira competição da equipe Sub-20 do Corinthians na temporada será o Campeonato Brasileiro Sub-20. A estreia está marcada para 21 de fevereiro, na Fazendinha, diante do América-MG. Na rodada seguinte, o adversário será o Bahia.
A principal novidade desta edição é que o campeão do torneio garantirá vaga na Supercopa Sub-20, ainda em 2026. A competição volta ao calendário do futebol brasileiro masculino de base após 2021 e reunirá o vencedor do Brasileiro Sub-20 e o campeão da Copa do Brasil Sub-20.
