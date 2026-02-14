Torcida do Corinthians manda recado a José Martinez após acordo por rescisão

O Corinthians encaminhou a rescisão de contrato do volante José Martínez depois de eventos polêmicos na sua reapresentação ao clube. Depois do acordo, muitos torcedores do Timão mandaram um recado ao jogador venezuelano.

Dentro de campo, José Martínez foi um símbolo do Corinthians, principalmente em jogos com caráter decisivo. O venezuelano, ao longo de toda a passagem, criou forte vínculo com o clube pelo perfil aguerrido.

Depois do acordo amigável para rescisão de contrato de José Martínez com o Corinthians, torcedores se manifestaram com gratidão ao volante. Pelo clube paulista, o venezuelano conquistou um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. Veja os comentários abaixo:

José Martinez comemora gol pelo Corinthians (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores do Timão

Entenda a rescisão de contrato de José Martínez com o Corinthians

Martinez estava na Venezuela sem conseguir retornar ao Brasil desde o período de férias, no ano passado. A ausência do venezuelano causou grande incômodo na comissão técnica, no departamento de futebol e na diretoria.

O clube se reapresentou no dia três de janeiro para a disputa do Paulistão, mas o venezuelano, que estava com o passaporte sem folhas em branco para os carimbos de imigração, precisou iniciar o processo para a emissão de um novo documento em seu país natal, diante de uma previsão inicial de até seis meses para a conclusão dos trâmites antes de José Martínez volta ao Corinthians.

Justamente naquele período, os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro, o que provocou atrasos no funcionamento do serviço público local. A diretoria, inclusive, buscou apoio do consulado brasileiro no país vizinho para agilizar a situação, mas o jogador permaneceu responsável pela própria documentação, o que atrasou o retorno de José Martínez ao Corinthians.

Quando retornou ao Brasil, foi detectada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O caso envolvendo o jogador ganhou ainda mais repercussão quando começaram a circular, nas redes sociais, imagens do volante participando de um torneio festivo durante o período de férias. Nas fotos e vídeos, é possível ver uma proteção no joelho esquerdo, justamente o que precisará ser operado. Por isso, o Corinthians optou por rescindir com José Martínez.