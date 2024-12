Corinthians enfrenta estreante para superar ‘trauma’ na Libertadores

O Corinthians vai enfrentar o Universidad Central, da Venezuela, na Pré-Libertadores. Estreante em Libertadores, o adversário sonha em vencer o Timão para assegurar uma vaga na fase de grupos na primeira vez que disputa o torneio, enquanto o clube alvinegro luta para espantar um 'fantasma'.

O trauma em 2011

O Corinthians disputou a Pré-Libertadores em três ocasiões e foi eliminado em duas delas. Em 2011, o clube alvinegro viveu uma das derrotas mais traumáticas deste século. Mesmo com jogadores como Ronaldo, Danilo, Roberto Carlos e Paulinho, o Timão foi derrotado pelo modesto time colombiano Tolima

No jogo de ida, os times empataram por 0 a 0 no Pacaembu. Treinado por Tite, que viria a ser um dos treinadores mais vitoriosos do clube, o Corinthians viajou para Ibagué, na Colômbia, e saiu derrotado por 2 a 0 para os donos da casa.

As consequências foram tão catastróficas para a Fiel quanto o jogo. Ronaldo, ídolo do Timão, anunciou a aposentadoria, Roberto Carlos também saiu, a torcida protestou violentamente em São Paulo e exigia a demissão de Tite.

Apesar do caos instalado, Andrés Sanchez, na época treinador do Corinthians, manteve Tite no cargo. O clube alvinegro conseguiu se recuperar ao longo da temporada, foi vice-campeão do Paulistão e terminou ano com o título brasileiro.

Mais uma vez, o Guaraní

Nove anos depois, o Corinthians voltou a sofrer na Pré-Libertadores. No dia 12 de fevereiro de 2020, pouco antes do mundo ser abalado pela pandemia da Covid-19, 40.327 torcedores estiveram na Neo Química Arena para assistir à amarga vitória do Timão por 2 a 1 contra o Guaraní, do Paraguai, que, no fim, não foi suficiente para evitar mais uma eliminação na fase preliminar do torneio.

O Corinthians havia sido eliminado pelo Guaraní nas oitavas de final da Libertadores de 2015. Naquele ano, o Timão tinha uma equipe com muita qualidade, que conquistaria o título brasileiro, mas foi superado pela equipe paraguaia e o jogo tinha um clima de revanchismo.

Treinado por Tiago Nunes, o Corinthians iniciou 2020 eufórico com a contratação de Luan, que havia sido eleito Rei da América atuando pelo Grêmio três anos antes. A vaga para a disputa da Libertadores dependeria de uma vitória sobre o Guaraní do Paraguai.

A primeira partida foi no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Corinthians saiu derrotado por 1 a 0, mas com a esperança de reverter a desvantagem atuando junto ao seu torcedor. Na Neo Química Arena, o Timão começou a partida com um gol de Luan, mas logo o roteiro voltou a ser amargo.

Ainda no primeiro tempo, o Timão saiu em desvantagem após Pedrinho, cria do 'Terrão' e um dos destaques do elenco, ser expulso por atingir o adversário com uma bicicleta. Apesar de boas atuações, o atleta foi visto como um 'vilão' pelo que aconteceria mais tarde na partida, e isso acabou marcando sua trajetória no Corinthians.

O Timão não se abateu e ampliou a vantagem com o centroavante Boselli. Enfim, a vingança contra o Guaraní, mas a alegria durou pouco. Em um jogo praticamente dominado, com mais lances ofensivos do Corinthians, bola no travessão de Fagner e a esperança de que desta vez não haveria traumas, tudo desmorou com Fernandéz

Aos sete minutos da segunda etapa, o jogador marcou de falta e colocou o Guaraní em vantagem, na época o gol fora de casa era um critério de desempate. Tudo voltou à estaca zero, o Corinthians precisava marcar, mas com um a menos, não conseguiu balançar as redes e foi mais uma vez eliminado pelo modesto, mas carrasco, clube paraguaio.

Pedrinho foi expulso no jogo entre Corinthians e Guaraní (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A esperança

A única vez em que o Corinthians se classificou na Pré-Libertadores foi em 2015, quando eliminou o Once Caldas. No ano seguinte, o Timão iniciou a temporada com foco na competição. A diretoria alvinegra estabeleceu que a equipe precisa chegar às oitavas de final para garantir uma premiação mínima que seja adequada ao plano orçamentário.

O Corinthians se reapresenta no dia 7 de janeiro, mais de um mês antes do primeiro jogo contra o Universidad Central, marcado para 19 de fevereiro. A partida de ida será na Venezuela, onde o adversário do Timão costuma mandar seus jogos no Estádio Olímpico, em Caracas, capital do país. O confronto de volta ocorrerá no dia 26 de fevereiro, na Neo Química Arena.