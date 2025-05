Corinthians anuncia novos diretores de Marketing e Finanças em meio à crise

O Corinthians anunciou que Wanderson Salles é o novo diretor estatutário de marketing, e Alexandre Germano será o responsável pelo departamento financeiro. O comunicado foi feito pela diretoria alvinegra na tarde desta quinta-feira (15).

A dupla será oficializada em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (16), às 13h30 (de Brasília), na sala de imprensa da Neo Química Arena. O evento também irá apresentar Ricardo Jorge, novo diretor administrativo do Corinthians. Após a apresentação oficial, o presidente Augusto Melo fará um pronunciamento.

Direção financeira

O cargo de chefe do departamento financeiro estava vago desde a saída de Pedro Silveira, que pediu demissão no final de abril para cuidar da saúde. A chegada de Alexandre Germano ocorre em meio a uma crise do Corinthians.

O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou as contas de 2024 após registrar um aumento da dívida avaliado em R$ 800 milhões, segundo o Conselho de Orientação (CORI). Como consequência, a comissão de Justiça do clube pediu o afastamento imediato de Augusto Melo, fato que continua sendo analisado por Romeu Tuma Jr., presidente do órgão.

Mudança no marketing

Wanderson Salles ocupava o cargo de diretor-adjunto da pasta e foi promovido para a chefia do departamento. A mudança ocorre após o pedido de demissão de Edgard Soares, na última terça-feira (13).

A chegada do ex-diretor trouxe instabilidade e culminou na demissão do superintendente de Marketing, Vinicius Manfredi, que estava no clube desde 2024. No mesmo período, Sandor Romanelli, superintendente comercial, deixou o Corinthians. Atualmente, o setor é administrado pelos funcionários fixos da pasta.

A comunicação não foi afetada, e a Corinthians TV e redes sociais, dois dos setores mais rentáveis do clube alvinegro atualmente, segue sob o comando de Tiago Maranhão, superintendente de Comunicação.