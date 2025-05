Corinthians segue na Sul-Americana, mas testes expõem fragilidades do elenco

Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Racing, nesta quinta-feira (15), pela Sul-Americana. A partida era decisiva para o Timão, que precisava do triunfo para assumir a vice-liderança do Grupo C da competição, mas o calendário cheio obrigou o treinador, a mais uma vez, rodar o elenco.

Muitos jogadores ganharam oportunidades, mas poucos aproveitaram. O Corinthians fez um jogo sonolento contra o adversário fraco, que não fez nenhum ponto na competição, e venceu com gol de Matheus Bidu após um chute de fora da área.

Ao todo, o Corinthians teve 71% de posse de bola, mas o goleiro do Racing, Amadé, só teve uma grande defesa durante a partida, evidenciando uma má atuação da equipe e a dependência dos principais jogadores.

Dorival Júnior mantém um retrospecto positivo, com cinco jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota, entretanto, não conseguiu fazer o time apresentar um bom desempenho. Para sua defesa, também não conseguiu contar com os titulares em todos os duelos, talvez fruto de um desgaste do começo de temporada.

Rodrigo Garro segue fora desde a final do Paulistão, no dia 27 de março, e não tem atuado sob o comando de Dorival. Além disso, na partida contra o Racing, não contou com Memphis, que se recupera de uma entorse, Raniele, de molho por um edema, e Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia.

O período de testes não trouxeram novas opções para Dorival Júnior, que ainda fica dependente da saúde dos titulares para ter uma equipe competitiva. Enquanto isso, o Corinthians encaminhou a vaga contra o Novorizontino na terceira fase da Copa do Brasil, só depende de si para avançar na Sul-Americana, e é o décimo colocado no Brasileirão.

Corinthians venceu o Racing na Sul-Americana (Foto:Eitan Abrahmovic / AFP)

Mudança de chave no Corinthians

O Timão muda a chave para a disputa do Brasileirão. No domingo (18), a equipe comandada por Dorival Júnior enfrenta o Santos, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em décimo lugar, o time vem de uma derrota para o Mirassol, por 2 a 1, na última rodada.

Dorival Júnior comandou o Corinthians na vitória por 4 a 2 contra o Internacional, e na derrota para o adversário do interior. Nos dois jogos, o treinador chegou o mais perto do time ideal, enquanto poupou quase todos os titulares nas vitórias sobre Novorizontino, pela Copa do Brasil, e contra o Racing, na Sul-Americana. A dificuldade, porém, segue a mesma da época de Ramón Díaz: com um elenco curto e sofrendo com lesões, o atual treinador ainda depende da força máxima para fazer o time render.