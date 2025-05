Corinthians se pronuncia sobre supostas irregularidades nas categorias de base

O Corinthians se manifestou nesta sexta-feira (16) sobre o suposto caso de irregularidades nas categorias de base.

O clube emitiu uma nota negando o envolvimento dos atletas com a empresa UJ Football Talents. No início da semana, o Timão já havia divulgado um comunicado explicando que ouviu todos os envolvidos no caso e realizou uma análise aprofundada das informações divulgadas pela imprensa.

continua após a publicidade

Na última sexta-feira (9), a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Timão, também se manifestou oficialmente após realizar uma visita ao CT Dr. Joaquim Grava, sede do futebol profissional do clube.

A visita ocorreu após denúncias graves envolvendo supostas irregularidades nas categorias de base do Timão, incluindo áudios que indicariam a cobrança de propina na contratação de jogadores.

continua após a publicidade

Como medida preventiva, o diretor das categorias de base, Claudinei Alves, foi afastado temporariamente de seu cargo até a conclusão das investigações. No entanto, nesta semana, ele esteve presente em um jogo da equipe sub-20 na Fazendinha.

Durante a gestão do presidente Augusto Melo, o Corinthians registrou na CBF mais de 80 atletas nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians foi vice-campeão da Copa São Paulo neste ano. Perdeu a final para o rival São Paulo por 3 a 2. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ ‘Não importava atuarmos bem’, diz Dorival sobre objetivo na Sul-Americana

Confira nota oficial:

Diante de informações incorretas veiculadas recentemente na imprensa, o Sport Club Corinthians Paulista esclarece que nenhum atleta das categorias de base do Clube possui vínculo com a empresa UJ Football Talents.

continua após a publicidade

O Corinthians reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade nas relações contratuais, respeitando integralmente a autonomia de seus atletas na escolha de seus representantes.

O que vem pela frente:

O Corinthians recebe o Santos neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena. O Timão ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 10 pontos — são três vitórias, um empate e quatro derrotas em oito partidas.

Na Copa Sul-Americana, o Alvinegro está em segundo lugar no Grupo C, com 8 pontos, três a menos que o líder Huracán, da Argentina. A equipe argentina será o adversário do Corinthians na última rodada da fase de grupos da competição.