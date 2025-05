A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR dos lances em que o árbitro de vídeo entrou em ação no confronto entre Mirassol e Corinthians. A partida terminou com vitória por 2 a 1 para o time do interior paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Pênalti para o Corinthians

A individualidade de Igor Coronado foi essencial para o principal lance do primeiro tempo. O meia driblou dois marcadores, avançou até a área, finalizou, a bola desviou no braço de Jemmes e Walter fez a defesa.

O VAR revisou o toque de mão e assinalou penalidade. Memphis bateu de cavadinha e Walter defendeu facilmente, no rebote o holandês cabeceou para fora.

continua após a publicidade

Sonora:

VAR: Tem alguns detalhes aqui, e eu gostaria que você viesse dar uma olhada. Eu te recomendo a revisão porque a mão acompanha a perna, e eu entendo que pode ampliar com o braço direito, de acordo com o movimento do jogador.

Árbitro: É um braço que está saindo do corpo, a intenção é de bloquear a bola, e esse braço está aberto, ampliando seu volume corporal. A decisão final é tiro penal, sem cartão amarelo, por uma ação de bloqueio.

Gol do Mirassol

O final do jogo entre os paulistas contou com mais uma polêmica: Matheus Bianchi, do Mirassol chegou a marcar o terceiro gol, mas o árbitro foi novamente ao VAR e decidiu anular por toque de mão.

continua após a publicidade

Sonoras:

VAR: Toca no braço do atacante, pessoal. Gobi, vou recomendar a revisão por uma possível mão de imediatidade do camisa 18, ok?! Lembrando que foi em tiro de meta, então não há impedimento.

Árbitro: Nessa imagem, nós temos um jogador que toca com a mão na bola de forma acidental, ok?! Mão não deliberada. Porém, é uma mão de imediatidade que origina um gol. Por esse motivo, conto com a decisão de falta pela mão de imediatidade.

Corinthians perdeu por 2 a 1 (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Possível cartão vermelho não analisado pelo VAR

Aos nove minutos do primeiro tempo, Neto Moura, do Mirassol, fez uma falta dura em Raniele, do Corinthians. Em campo, o árbitro João Victor Gobi sequer mostrou cartão amarelo, e o VAR não recomendou revisão para expulsão.

Segundo Paulo Caravina, especialista em arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, o VAR deveria ter chamado o árbitro para o monitor pelo ponto de contato da chuteira de Neto Moura em Raniele.

- O contato é na canela e desliza pela canela do jogador do Corinthians até chegar no pé. O árbitro não viu, quem sinalizou a falta foi a assistente. O árbitro nem amarelo mostrou para o jogador do Mirassol. Mas, claramente, pelo ponto de contato e a forma que pega, era lance para o VAR recomendar revisão - disse.