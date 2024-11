Corinthians: Ramón recusa proposta da seleção da Arábia Saudita

Treinador está no Corinthians desde julho (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 00:05 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão subiu para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Criticado pela derrota contra o Racing, pela Copa Sul-Amerciana, o técnico Ramón Díaz ganhou um respiro no comando do Timão.

Em entrevista coletiva, o auxiliar do treinador, Emiliano Díaz, reforçou seu comprometimento com o clube, disse estar vivendo um sonho e revelou que a dupla recusou uma proposta única para continuar exercendo cargo.

- Recusamos uma oferta única semana passada. A mais importante da nossa carreira. Recusamos porque estamos realizando o sonho de estar no Corinthians. Ficamos porque estamos à vontade, nunca tivemos um manager desse nível. Parabenizar a diretoria e valorizar o trabalho - disse Emiliano Díaz.

Proposta de três anos de contrato

A proposta citada pelo argentino era da seleção da Arábia Saudita. O convite era para um contrato de três anos, que incluiria o período da Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

O contrato de Ramón Díaz com o Corinthians tem validade até o final do próximo ano. Mesmo com as críticas de parte da torcida, o treinador revelou que pretende cumprir o compromisso até o final.

Ramón Díaz recusou uma proposta da seleção da Arábia Saudita (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confiança

Ramón Díaz tem a seu favor a justificativa de que a situação do Corinthians no Brasileirão melhor sob o seu comando. Quando foi contratado, em julho, o Timão só tinha uma vitória na competição e amargava a zona de rebaixamento do torneio.

Após o término da 32ª rodada, o Timão ocupa a 13ª colocação com quatro pontos de diferença sobre o Athletico Paranaense, o último clube na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

Com o resultado positivo, o clube alvinegro subiu para a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Na 33ª rodada, o Corinthians visita o Vitória, em Salvador. O confronto será no sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Barradão.