Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 23:41 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena. Rodrigo Garro e Yuri Alberto fizeram os gols do Timão no dérbi. Na quinta-feira (31), o clube alvinegro foi eliminado da Copa Sul-Americana, após derrota por 2 a 1 para o Racing, na Argentina. Emiliano Díaz elogiou a postura do elenco no clássico após o revés.

- Tenho um grupo com coragem. Para jogar 31 rodadas na zona de rebaixamento e brigar por tudo, tem que ter coragem. Estamos muito fechados. Estou muito orgulhoso do grupo que temos - disse o auxiliar após a vitória.

Emiliano Díaz é auxiliar-técnico de Ramón no Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com a vitória no clássico, o Timão quebrou um jejum de 1.337 dias sem vencer o Palmeiras. A última vez havia sido em setembro de 2021. Naquela ocasião, o clube alvinegro venceu por 2 a 1, também em Itaquera, com gols de Róger Guedes.

Após a eliminação no meio de semana, Ramón Díaz foi bastante contestado pela Fiel. O treinador só venceu dois jogos em outubro e viu o próprio aproveitando sob o comando do Corinthians cair para 48% desde que foi contratado, em julho deste ano.

Emiliano Díaz falou sobre a comissão técnica está acostumada com as críticas e destacou importância do elenco nesta recuperação.

- Foi esse grupo que nos fez acreditar. Nós sabemos o trabalho que estamos fazendo. Em todo o país que estivemos dirigimos o melhor time. Então estamos acostumados com as críticas - finalizou o argentino.

Próximo jogo

Com o resultado positivo, o clube alvinegro subiu para a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Na 33ª rodada, o Corinthians visita o Vitória, em Salvador. O confronto será no sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Barradão.