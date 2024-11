Atacante do Corinthians, Yuri detalha chute em cabeça de porco: ‘quase quebrei o pé’

Yuri Alberto marcou o segundo gol do Corinthians no clássico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 04/11/2024 - 23:39 • São Paulo (SP)

O atacante do Corinthians, Yuri Alberto, revelou em entrevista após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras que quase se machucou ao chutar uma cabeça de porco, arremessada por torcedores no gramado da Neo Química Arena.

O objeto foi atirado durante cobrança de escanteio do meio-campista Raphael Veiga pela ponta esquerda, por volta dos 27 minutos da primeira etapa.

- Quase quebrei o pé, pensei que era uma almofada, era uma cabeça de porco, quase machuquei o pé. Mas vamos embora - disse o atacante.

Principal goleador do Corinthians na temporada com 25 gols marcados, Yuri Alberto comemorou a vitória sobre o rival e afirmou que vive o melhor momento de sua carreira.

- Feliz por ajudar a equipe com um gol, o melhor momento da minha carreira. Agradecer a Deus e a minha família. É desfrutar do momento. Foram momentos difíceis que passei aqui, mas me fortaleceram, me deixaram maduro. Levei uma bolada na coxa, fiquei com medo, sei a impotância destes últimos jogos, não podia correr risco, vamos tratar para estar bem - completou.

Yuri Alberto durante parte entre Corinthians e Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Com o resultado, o Corinthians encerrou um jejum de três anos sem vitórias sobre o Palmeiras. A última vez que o Timão havia vencido um Dérbi foi em 2021, quando derrotou o rival por 2 a 1, no Campeonato Brasileiro.

No próximo sábado (9), a equipe comandada por Ramón Díaz visita o Vitória, às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.