Corinthians quer financiar reforço de peso com novo patrocínio; entenda o plano

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 12:27 • São Paulo (SP)

O iminente anúncio do novo patrocinador deve auxiliar o Corinthians na busca por um reforço de peso nesta janela de transferências. Na última semana, o clube avançou nas negociações com a Esportes da Sorte, que chega para ocupar o principal espaço do uniforme corintiano.

Após fracassar na tentativa de ser a nova parceira máster do Palmeiras, a empresa aposta na exposição do Corinthians para ganhar projeção nacional. Para auxiliar no processo, a casa de apostas planeja ajudar na contratação de ao menos um nome de peso.

A tendência é que as partes busquem um jogador para compor o sistema ofensivo, desfalcado após Gustavo Mosquito rescindir unilateralmente seu contrato. Mario Balotelli, especulado no clube paulista, está fora dos planos. O italiano chegou a negociar detalhes contratuais com a direção, mas a chegada de Ramón Díaz congelou as tratativas.

A contratação de um ponta agudo — preferencialmente para o lado direito do ataque — é um pedido do técnico argentino, que possui atualmente apenas o jovem Wesley (esquerda) com essas características no elenco.

Apesar de titular e vice-artilheiro do Corinthians na temporada, Romero é visto pelo comissão técnica como um jogador de construção e recomposição, muitas vezes incapaz de levar vantagens em jogadas individuais.

Romero marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Bahia (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

O Timão monitora por meio do CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol) nomes que atendam as características pedidas pelo comandante. No entanto, até o momento, nenhum dos atletas analisados pelo departamento avançou nas negociações com o clube.