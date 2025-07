Corinthians relaciona Yuri Alberto, que celebra retorno: ‘ajudar com gols’

Yuri Alberto voltou ao Corinthians. O jogador foi relacionado para a partida contra o Botafogo, marcada para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Recuperado de uma lesão na coluna que o afastou dos gramados por dois meses, o atacante camisa 9 volta a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior e viaja com a delegação para o Rio de Janeiro. A expectativa, no entanto, é que ele inicie a partida no banco de reservas.

Corinthians paga 1ª parcela de premiações atrasadas ao elenco

A volta ao time, mesmo que ainda não seja entre os titulares, acontece um dia após o jogador ter acertado sua renovação com o Corinthians, estendendo seu vínculo até 2030.

— É uma semana especial para mim. A minha renovação, o meu retorno. Sou muito grato aos médicos e aos fisioterapeutas que me ajudaram nesse processo de recuperação, para que essa volta fosse possível. Estou muito focado e concentrado para que, no jogo de amanhã, eu possa ir muito bem e consiga ajudar meus companheiros com gols, assistências e me entregando ao máximo dentro de campo — afirmou Yuri Alberto.

A tendência é que Dorival escale uma equipe mista diante do Botafogo. Nomes como Memphis Depay, Gustavo Henrique e Matheus Bidu devem ser poupados, visando o clássico diante do Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira da próxima semana, na Neo Química Arena.

Para o compromisso no Engenhão, o Corinthians terá dois desfalques importantes no meio de campo: Rodrigo Garro e José Martínez, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Em compensação, Raniele volta a ficar disponível após cumprir suspensão automática na última rodada, contra o Cruzeiro.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos somados.