Corinthians desiste da contratação de Balotelli e mira novos reforços

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 11:58 • São Paulo (SP)

O Corinthians desistiu, oficialmente, de contratar o atacante Mário Balotelli. O clube paulista negociava diretamente com o jogador italiano um contrato de duas temporadas, mas acabou recuando em relação ao possível negócio.

O atacante chegou a pedir 8 milhões de euros (cerca de R$ 47,3 milhões na cotação atual) pelo tempo de contrato para jogar no Timão. Estes valores equivalem a 333 mil (R$ 1,970 milhão) por mês, um montante considerado elevado pela direção, principalmente levando em conta as dívidas do clube e a ausência de um patrocinador máster.

Quem vinha liderando as tratativas por Balotelli era o próprio presidente do clube, Augusto Melo. O negócio era interessante ao jogador, que teria o desejo de retornar à seleção italiana, portanto, via a possibilidade de jogar no Alvinegro como uma oportunidade para isso acontecer.

Ramón Díaz barrou a contratação

A chegada de Ramón Díaz foi determinante para convencer o mandatário alvinegro a encerrar a negociação com o atacante. Em sua coletiva de apresentação, ele afirmou que o momento do Corinthians é de reorganização dentro e fora de campo.

O técnico argentino enxerga outras lacunas no elenco, que poderiam ser solucionadas com o montante que seria investido na contratação do italiano. Após acertar com Hugo Souza, André Ramalho e Alex Santana, o Timão possui conversas avançadas com Charles.

Com a chegada de reforços para o meio de campo, o Timão busca nomes para o ataque. Com a rescisão contratual de Gustavo Mosquito, Ramón perdeu mais uma opção para a ponta, e oportunidades de mercado são monitoradas pelo departamento de futebol. Uma eventual venda de Wesley ao futebol europeu pode acelerar as tratativas.