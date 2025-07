Augusto Melo descarta renúncia e promete que voltará à presidência do Corinthians

Apesar da pressão crescente, o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, mantém a decisão de não renunciar ao cargo. Declarando-se inocente das acusações que motivaram seu afastamento, o dirigente promete resistir até o fim e buscar o retorno ao comando do clube.

continua após a publicidade

– Depois desse protesto de ontem, onde querem me comparar com um grupo que está lá há mais de 16 anos, onde fizeram mais de R$ 2 bilhões de dívidas, querendo jogar tudo em cima do Augusto Mello. Deixo aqui bem claro a todos vocês, jamais vou renunciar. Pelo Corinthians, pelo amor que tenho ao Corinthians, pelo projeto, planejamento, que desde 2 de janeiro de 2024 planejamos e estamos executando — afirmou Melo, em postagem no Instagram.

Corinthians paga 1ª parcela de premiações atrasadas ao elenco

No dia 9 de agosto, os sócios decidirão, em assembleia-geral, se Augusto será definitivamente destituído por impeachment ou se reassumirá a presidência. Ele está afastado desde 26 de maio, por decisão do Conselho Deliberativo.

continua após a publicidade

Na última quinta-feira, em protesto realizado no Parque São Jorge, líderes de torcidas organizadas cobraram publicamente sua renúncia. A ideia de uma saída voluntária também é defendida por conselheiros influentes, que veem na medida uma forma de evitar os custos da assembleia e amenizar a crise política.

Na visão de Augusto, no entanto, abdicar do cargo seria admitir culpa no caso VaideBet — o que ele nega com veemência. A situação se agravou na última terça-feira, quando ele e outros ex-dirigentes se tornaram réus por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto. O novo desdobramento ampliou o isolamento político do ex-presidente, que perdeu apoios importantes e viu seu capital político se esvaziar.

continua após a publicidade

Ainda assim, Augusto acredita que é possível reverter o cenário e reassumir o controle do clube. Eleito no fim de 2023, foi o responsável por encerrar 16 anos de domínio do grupo Renovação e Transparência. Em meio a polêmicas desde o início do mandato, teve como principal feito esportivo a conquista do Campeonato Paulista de 2024.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Tenho mais de 40 anos de clube. Sempre tive uma vida honesta, limpa e transparente. Nunca tive qualquer tipo de problema com quem quer que seja. Dentro principalmente do nosso clube. Tudo será provado. E vocês querem entregar o clube para essas pessoas que aí estão. Que se o dia 9 eu não voltar, quem decidirá o destino do clube são 250, 260 pessoas dentro do conselho. Ou seja, vocês querem que voltem essas mesmas pessoas?

Vou voltar, pode ter certeza, para poder dar seguimento nesse projeto maravilhoso que nós tínhamos e temos para que o Corinthians saia dessa situação. E tenho certeza que vou entregar um Corinthians muito melhor para o próximo presidente — continuou Augusto Melo.

Caso o impeachment seja confirmado no dia 9, o Conselho Deliberativo será convocado para eleger um novo presidente, que comandará o Corinthians até o fim de 2026.