CBF altera data de confronto entre Palmeiras e Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida de volta entre Palmeiras e Corinthians, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo entre as equipes será disputado na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Anteriormente, o confronto estava previsto para ocorrer um dia depois, na quinta-feira (7). De acordo com a federação, a mudança ocorreu por conflitos com as datas da Copa Libertadores e da Sul-Americana.

A partida de ida entre Corinthians e Palmeiras, por sua vez, será realizada no dia 30 de julho, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Partida entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar em confronto eliminatório

Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar em um confronto eliminatório após a final do Campeonato Paulista. No jogo de ida, realizado no Allianz Parque, a equipe comandada à época por Ramón Díaz venceu por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Na volta, empate sem gols na Neo Química Arena. Herói do título, Hugo Souza defendeu um pênalti cobrado por Raphael Veiga nos minutos finais e garantiu a igualdade no placar.

Com o resultado, o Corinthians encerrou o jejum de títulos que perdurava desde 2019, conquistou sua 31ª taça da competição e impediu que o rival faturasse o tetracampeonato — algo inédito na era moderna do torneio.

Já o último duelo entre as equipes, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória alviverde na Arena Barueri. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 0, com gols dos uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez.