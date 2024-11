Torcida do Corinthians atira cabeça de porco no gramado durante clássico com o Palmeiras

Cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena (Foto: Repordução)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 04/11/2024 - 21:21 • São Paulo (SP)

Durante a primeira etapa do clássico entre Corinthians e Palmeiras nesta segunda-feira (4), torcedores do clube mandante atiraram uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena.

O objeto foi atirando durante um escanteio cobrado pelo meio-campista Raphael Veiga pela ponta esquerda, aos 27 minutos. Vale lembrar que o porco é o tradicional mascote do Verdão.

Rapidamente, Yuri Alberto retirou a cabeça de porco do gramado com um chute, e a partida prosseguiu normalmente.

Policiais militares e um fiscal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmaram que a cabeça é realmente de um animal. O torcedor foi idenficado pelas autoridades e encaminhado para o JECRIM (Juizado Especial Criminal).

Cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Reprodução/Twitter/DayNatale)

Cabeça de porco pode gerar punição ao Corinthians

Após o incidente, o Corinthians pode ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê a aplicação de uma multa de R$ 100 a R$ 100.000 - dependendo da gravidade do ato. Ademais, o Timão também pode ser punido com a perda de mandos de campo.