Garro marcou o gol do Timão no jogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 21:25 • São Paulo (SP)

Nesta segunda-feira (4), Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, Rodrigo Garro abriu o placar para o Timão. A Fiel foi ao delírio com o gol do argentino.

Antes do jogo, Rodrigo Garro vinha sendo criticado por alguns torcedores. Na derrota por 2 a 1 contra o Racing, na quinta-feira (31), o meia perdeu uma oportunidade cara a cara com o goleiro adversário Árias que ficou marcado após a eliminação na Copa Sul-Americana.

O gol contra o Palmeiras foi suficiente para os torcedores voltarem a elogiar o atleta argentino. No primeiro tempo, Rodrigo Garro aproveitou passe de Matheuzinho e finalizou de fora da área, sem chances para Weverton.

Rodrigo Garro marcou no clássico entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No Dérbi

Contratado em 2024, é o segundo gol de Garro contra o Palmeiras. No Campeonato Paulista, o argentino foi o autor do gol do Corinthians no empate por 2 a 2, na Arena Barueri. Naquela ocasião, o meia marcou de falta, nos acréscimos da partida.

Tabela

É o décimo gol de Rodrigo Garro pelo Corinthians em 57 jogos. Em 15º colocado no início da rodada, o Timão pode ultrapassar até dois adversários caso vença o jogo. O clube alvinegro luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Palmeiras segue na luta pelo título. A equipe está a três pontos do Botafogo, líder da competição. A equipe carioca enfrenta o Vasco da Gama, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.