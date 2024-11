Corinthians perde valor milionário com derrota na Sul-Americana

Timão foi eliminado da Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata/AFP)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 31/10/2024 - 23:44 • São Paulo (SP)

O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (31), o Timão perdeu para o Racing por 2 a 1, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires. Com o resultado, o clube alvinegro deixou de faturar ao menos R$ 11,5 milhões.

A Conmebol premia o vice-campeão da Copa Sul-Americana com US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões na cotação atual). O Corinthians poderia embolsar um valor ainda maior se fosse campeão da competição: US$ 6 milhões (R$ 34,5 milhões).

Ao longo da Sul-Americana, o Timão faturou US$ 3,4 milhões (R$ 19,5 milhões) em premiações. O valor foi alcançado após o Corinthians se classificar na liderança na primeira fase e eliminar o Red Bull Bragantino e o Fortaleza durante a competição.

A decisão da Copa Sul-Americana será no dia 23 de novembro, às 17h (de Brasília). Racing e Cruzeiro se enfrentam na luta pelo título. A partida será no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Corinthians sofreu a virada para o Racing e foi eliminado da Copa Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Próximo jogo

Após a frustração, o Timão volta o foco para a disputa do Brasileirão. Na 15ª posição, o Corinthians luta para se afastar da zona de rebaixamento. O clube alvinegro encara o Palmeiras na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasilia), na Neo Química Arena.