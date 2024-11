Braço de apoio? Renata Ruel analisa pênalti para o Racing contra o Corinthians

Renata Ruel analisou pênalti marcado para o Racing contra o Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 22:33 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo de Racing-ARG x Corinthians ficou marcado por um pênalti marcado para a equipe argentina. Após cruzamento, a bola bateu no braço de Martínez dentro da área. Comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel analisou a jogada e explicou a regra aplicada por Felipe Gonzalez, do Chile.

- Tem uma parte da regra que fala que o braço de apoio não é falta. Mas o braço esticado, de forma lateral, do jeito que estava, é falta. Dentro da área, é pênalti. O árbitro muito bem posicionado marcou corretamente em função do que diz a regra do jogo. Pênalti sem cartão - comentou Renata Ruel.

A jogada aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o Corinthians vencia por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto. Quintero cobrou a penalidade e deixou tudo igual. Três minutos depois, o meia colombiano recebeu um lançamento no ataque e chutou para colocar o Racing à frente.

Bola bateu na mão de Martínez dentro da área (Foto: Reprodução)