Racing x Corinthians: ex-árbitra comenta atitude de gandula em gol polêmico

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 23:15 • São Paulo (SP)

O segundo gol do Racing contra o Corinthians, na semifinal da Sul-Americana, gerou uma polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira (31). O gandula jogou a bola nas mãos do lateral do clube argentino, que repôs rápido para o gramado, em lance que terminou no chute de Quintero. A ex-árbitra Renata Ruel falou sobre o assunto.

Torcedores do Corinthians alegaram que a bola deveria ter sido devolvida pelo gandula por baixo, rolando no gramado. Alguns, inclusive, relembraram o clássico entre Botafogo e Vasco, na final da Taça Rio de 2012. Na época, a apresentadora Fernanda Maia, gandula na época, devolveu a bola rápido e ajudou no gol do Alvinegro.

- Isso do gandula dar a bola no chão para jogador é orientação brasileira e não é regra de jogo. Tanto que no último dia 07, no clássico Porto e Braga, o gandula saiu como herói - escreveu a comentarista de arbitragem da ESPN nas redes sociais.