Web detona Martínez: ‘Bagre de estimação da vez’

Martínez é alvo de críticas na web após cometer mais um pênalti contra o Corinthians (Foto: ALEJANDRO PAGNIAFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 22:37 • Buenos Aires (ARG)

O jogo de volta da semifinal da Sul-Americana segue pegando fogo. Mesmo saindo atrás no placar, o Racing virou com dois gols do meia Quintero. O primeiro foi de pênalti - marcado após o volante do Corinthians, Martínez, colocar a mão na bola - e o segundo, com bola rolando, na saída do gol de Hugo Souza.

Após o primeiro gol de Quintero, a torcida do Corinthians criticou muito o volante Martínez, pela mão na bola, que resultou no pênalti marcado a favor do Racing. Confira os comentários dos corintianos no X:

Tweets

Quintero comemorando o gol do Racing contra o Corinthians (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Ficha técnica

RACING X CORINTHIANS

VOLTA - SEMIFINAIS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: El Cilindro, Buenos Aires, Argentina

🟨 Árbitro: Felipe González (FIFA-CHI)

🚩 Assistentes: José Ratamal (FIFA-CHI) e Juan Serrano (FIFA-CHI)

🏁VAR: Rodrigo Carvajal (FIFA-CHI)

ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Basso, Di Cesare, e Sosa; Martirena, Nardoni, Almendra e Rojas; Quintero, Salas e Martínez

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

