Memphis pode ser decisivo na luta do Corinthians contra o Z4

Publicada em 06/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

A estreia de Memphis Depay como titular no Corinthians foi cercada por expectativas. Impedido de disputar a Copa do Brasil por não ter sido inscrito a tempo, o atacante holandês aproveitou a última semana sem compromissos para focar em sua preparação física de olho no confronto contra o Internacional, essencial na luta alvinegra contra o rebaixamento.

Com a suspensão de Romero, o técnico Ramón Díaz decidiu apostar na dupla Memphis Depay e Yuri Alberto para comandar o ataque. E logo essa escolha se mostrou acertada. Aos 3 minutos, Memphis se aproveitou de um erro da defesa colorada, encontrou Yuri Alberto em boa posição e viu o companheiro balançar as redes, colocando o Corinthians à frente no placar. O estádio explodiu em comemoração, e a presença do holandês já começava a fazer a diferença.

Após o gol, Memphis passou a se movimentar mais, oferecendo-se como opção de passe para os meio-campistas do Timão. Contudo, a falta de entrosamento ainda era evidente em alguns momentos, com dificuldades na precisão de suas movimentações e no timing das jogadas.

A melhor chance de Memphis no primeiro tempo veio aos 25 minutos. Posicionado próximo à pequena área, ele teve a oportunidade de finalizar de voleio, mas a bola escapou do seu controle, frustrando a possibilidade de marcar seu primeiro gol com a camisa corintiana.

No início do segundo tempo, Memphis voltou a brilhar, dando outra assistência precisa para Yuri Alberto ampliar o placar. Porém, o VAR entrou em cena e anulou o gol, esfriando os ânimos da torcida.

A melhor oportunidade de Depay para deixar sua marca no placar ocorreu mais tarde, após um passe preciso de José Martínez, que havia driblado o goleiro Rochet. Com o gol aberto, o holandês finalizou, mas viu Clayton Sampaio salvar heroicamente em cima da linha, frustrando mais uma vez o grito de gol que já ecoava da arquibancada.

– Gostei muito, está tendo um crescimento incrível. É um jogador respeitável e importante. Agora teremos duas semanas para tê-lo 100%, ele e a equipe, mentalmente e fisicamente. Temos coisas importantes a jogar e vamos lutar por tudo no limite da nossa capacidade – elogiou o técnico Ramón Díaz.

Ao todo, o camisa 94 ficou em campo por 86 minutos. E embora não tenha balançado as redes, a atuação de Memphis Depay mostrou seu potencial, deixando claro que, com mais entrosamento, ele pode se tornar peça-chave na luta do Corinthians para escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão.