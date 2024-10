Corinthians goleia na Libertadores Feminina e assume a liderança do grupo A

Corinthians marca oito vezes contra o Adiffem (Foto: Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 20:03 • Rio de Janeiro

O Corinthians goleou o Adiffem-VEN pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina. A partida que ocorreu no Paraguai, no Estádio Arsenio Erico terminou com o placar de 8 a 0 para as Brabas. Gabi Zanotti (2), Duda Sampaio, Eudimilla (3), Juliana Ferreira e Yasmim anotaram os nomes no marcador.

O resultado levou o Corinthians para a liderança do grupo A, por momento, com quatro pontos. O Adiffem, por sua vez, permanece na lanterna do grupo, sem pontuar. O grupo contempla Boca Juniors, com um ponto, na terceira posição e o Libertad-PAR em segundo, com três pontos, que irão se enfrentar, neste domingo (6), e podem ultrapassar as Brabas na competição.

Brabas goleiam na Libertadores Feminina (Foto: Conmebol)

O que vem por aí?

O Corinthians retorna aos gramados para enfrentar o Libertad-PAR, na próxima quarta (9), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina. A bola irá rolar às 17h30 (de Brasília).