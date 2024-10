Yuri Alberto, do Corinthians, sobe no ranking de artilharia em 2024; veja lista

Yuri Alberto completa 20 gols na temporada de 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 19:09 • São Paulo (SP)

O atacante do Corinthians, Yuri Alberto, está no top 10 maiores goleadores do futebol brasileiro na temporada deste ano. Com os dois gols que seguraram o empate contra o Internacional, na noite do sábado (6), o jogador subiu para a sétima posição no ranking com 20 gols em 2024. Confira a lista dos artilheiros no Brasil.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- É algo importante demais para mim. Fazer 20 gols em uma temporada tão difícil como esta, diz muito sobre como tenho me empenhado e buscado superar meus limites. Estar no Corinthians me motiva a querer sempre mais. O trabalho está no caminho certo. Estamos em duas semifinais, com chances de sermos campeões, e no Brasileiro segue a luta. Vamos mudar esse cenário. - afirmou o atacante

Veja o ranking de artilheiros em 2024

1º Pedro (Flamengo): 30 gols 2º Juan Martín Lucero (Fortaleza): 23 gols 3º Gonzalo Mastriani (América-MG e Athletico-PR): 22 gols 4º Anselmo Ramon (CRB): 22 gols 5º Flaco López (Palmeiras): 21 gols 6º Isidro Pitta (Cuiabá): 21 gols 7º Yuri Alberto (Corinthians): 20 gols 8º Nicolas (Paysandu): 20 gols 9º Luiz Fernando (Atlético-GO): 19 gols 10º Vegetti (Vasco): 18 gols