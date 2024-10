Estádio “ueno La Nueva Olla será a sede da final da Sul-Americana 2024 (Foto: Norberto Duarte/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 20:52 • Asunção (PAR)

Na noite desta segunda-feira (7), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou que a final da Copa Sul-Americana será disputada no Estádio General Pablo Rojas, conhecido como La Nueva Olla, na cidade de Assunção, no Paraguai. A partida será realizada no dia 23 de novembro, um sábado. O horário ainda não foi divulgado.

O Estádio La Nueva Olla, sede do Clube Cerro Porteño, tem capacidade para mais de 45.000 espectadores. Pela segunda vez receberá a Final Única da Copa Sul-Americana. A primeira vez foi em 2019, justamente no primeiro ano do novo formato da decisão do título. Naquela edição, o Independiente del Valle (EQU) venceu o Colón (ARG) por 3 a 1 e ficou com o título.

Na atual edição da Sul-Americana, o Brasil conta com dois representantes nas semifinais da competição: Corinthians e Cruzeiro. Os jogos de ida serão nos dias 23 e 24 de outubro, e as partidas de volta acontecerão na semana seguinte.

Sedes das finais únicas da Sul-Americana:

2019 - Assunção, Paraguai - Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla)

2020 - Córdoba, Argentina - Estádio Mario Alberto Kempes (Chateau Carreras)

2021 - Montevidéu, Uruguai - Estádio Centenário

2022 - Córdoba, Argentina - Estádio Mario Alberto Kempes (Chateau Carreras)

2023 - Maldonado, Uruguai - Estádio Domingo Burgueño

2024 - Assunção, Paraguai - Estádio General Pablo Rojas (La Nueva Olla)