Corinthians não descarta reforço de peso para a próxima temporada

A Fiel sonha com contratações de peso para a próxima temporada. Após o sucesso da chegada de Memphis, o Corinthians não tem pressa para garantir outro reforço de renome. Em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, Fabinho Soldado, executivo de futebol, comentou sobre a possibilidade de grandes aquisições.

— Não posso dizer que nosso planejamento é para isso, também não posso dizer que não. Mas também temos desafios financeiros, não sei até que ponto nosso orçamento permite um investimento maior. Nosso parceiro foi importante nessa chegada do Memphis. Se tiver qualquer possibilidade de o Corinthians buscar contratações necessárias em uma carência, elas serão feitas — disse o dirigente do Timão.

Na janela de transferências do meio do ano, o Corinthians ocupava a 18ª posição na tabela e lutava contra o rebaixamento. O clube alvinegro contratou nove jogadores, incluindo Memphis, o goleiro Hugo Souza, o meia Carrillo e o atacante Talles Magno, todos vindos do exterior.

Por conta do investimento, a diretoria do Corinthians considera que já possui um elenco forte para a próxima temporada. Fabinho Soldado reiterou a importância do clube alvinegro cuidar das finanças na hora de pensar em reforços.

— Existe compromisso de pagamento em dia, é isso o que o departamento financeiro tem me passado. Não só sobre contratar, mas também honrar aquilo que está sendo acertado entre todas as partes — disse o dirigente.

Memphis foi a grande contratação do Corinthians nesta temporada (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Patrocinadora e o Corinthians

A casa de apostas Esportes da Sorte é o patrocinador máster do Timão e ajudou o Corinthians a contratar Memphis com um contrato até 2026. O holandês chegou ao clube por cerca de R$ 70 milhões, somando salários, luvas e bônus. Boa parte desse valor, no entanto, não está saindo dos cofres do clube, mas sim do bolso da parceira, responsável por R$ 57 milhões do valor total.