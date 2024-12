Yuri Alberto confirma permanência no Corinthians durante premiação

Yuri Alberto confirmou que permanece no Corinthians durante a premiação Troféu Mesa Redonda, da "Gazeta", gravado nesta segunda-feira (9). A declaração do jogador do Timão aconteceu enquanto ele recebia o prêmio pela artilharia do Campeonato Brasileiro

— Independente da dificuldade que passei, muitos jogadores passaram por bem menos e jogaram a toalha, eu quase fui um deles, e graças a minha família, meus companheiros e meu staff, eu não joguei a toalha e estou aqui para receber essa premiação- disse o jogador enquanto recebia a premiação

O apresentador do evento, Osmar Garrafa, finalizou a entrega do prêmio com uma pergunta que todo corinthiano gostaria de fazer ao atacante: sobre a permanência do atacante no Timão na próxima temporada.

Yuri Alberto foi enfático e apenas respondeu que sim. Na hora, a plateia vibrou com a resposta do atacante. Um dos mais animados era o goleiro Hugo Souza que comemorou muito a declaração do parceiro de Corinthians.

O atacante foi artilheiro do Brasileirão com 15 gols, juntos a Alerrandro, do Vitória. Além disso, Yuri Alberto terminou a temporada como artilheiro do futebol brasileiro, com 31 gols marcados durante este ano.

O ex-jogador do Timão e atual comentarista da TV Gazeta, Paulo Sérgio, gravou o momento e publicou em suas redes sociais. O Troféu Mesa Redonda vai ao ar no próximo domingo (15).

Contrato de Yuri Alberto com o Corinthians

O atacante tem contrato com o Corinthians até 2027, entretanto, nos últimos meses revelou o sonho de voltar a jogar no futebol europeu. A multa rescisória estipulada pelo Timão ultrapassa os R$ 300 milhões. Em plano orçamentário apresentado ao Conselho Deliberativo nesta sexta-feira (6), o Timão declarou que pretende arrecadar R$ 181 milhões com a venda de jogadores na próxima temporada. O clube estabeleceu a meta de alcançar um superávit de R$ 34 milhões até o final do ano.