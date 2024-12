Corinthians anuncia renovação de patrocínio para a disputa da Copinha

O Corinthians anunciou a renovação com um patrocinador máster para a camisa do clube durante a disputa da próxima edição Copa SP de Futebol Júnior, a Copinha, que abre o calendário da próxima temporada e será realizada a partir de janeiro.

A XBRI Pneus vai estampar a camisa alvinegra durante a disputa da competição. É o segundo ano de parceria entre a empresa e o Timão, que conquistou o título da Copinha na última edição do torneio de base.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9). O clube não revelou os valores da transição e alegou que há um contrato de confidencialidade com a empresa.

O Corinthiasn renovou o contrato de patrocínio máster para a próxima edição da Copa SP de Futebol Jr. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

A busca pelo bicampeonato

O Timão venceu a Copinha deste ano sobre o Cruzeiro após uma vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena, na tradicional final disputada no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Kayke, hoje na equipe profissional, fez o gol da vitória alvinegra. O Corinthians possui 11 títulos da competição.

Neste ano, o Timão irá disputar a primeira fase em Santo André, região do ABC paulista. A estreia do Corinthians está marcada para o dia 4 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Gazin, de Rondônia, no estádio Bruno José Daniel.

Veja a tabela do Corinthians

